“Lo aspettiamo…”: Salernitana, l’annuncio sul bomber scatena i tifosi

La Salernitana alla ricerca di un attaccante in grado di sostituire al meglio Djuric. La trattativa è stata impostata, si attende la risposta.

La Salernitana ha iniziato a muoversi sul mercato, al fine di allestire una squadra capace di chiudere il prima possibile il discorso salvezza e togliersi quante più soddisfazioni possibili. Il primo passo è consistito nel riscatto a titolo definitivo di Emil Bohinen dal Cska Mosca (3.5 milioni). Ufficiale anche il rinnovo di Lassana Coulibaly, legatosi ai colori granata fino al 2026. Primi passi concreti, in una finestra estiva del mercato che si preannuncia intensa.

In attacco, ad esempio, andrà trovato il sostituto di Milan Djuric. Gli incontri andati in scena nelle scorse settimane non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo e così la punta ha deciso di trasferirsi al Verona. Un addio pesante, che priva la squadra di un elemento rivelatosi fondamentale nell’ultimo campionato (5 gol ed altrettanti assist in 33 apparizioni complessive).

Diversi i nomi seguiti dai campani, che di recente hanno deciso di concentrarsi su Andrea Pinamonti. Il classe 1999, dopo l’ottima esperienza vissuta con la maglia dell’Empoli (36 presenze “condite” da 13 reti e 2 passaggi vincenti), rientrerà all’Inter che a stretto giro di posta proverà a trovargli una nuova destinazione. L’Atalanta, al momento, appare in pole position tuttavia la Salernitana continua a crederci.

Salernitana, in attacco all-in su Pinamonti: la situazione

L’amministratore delegato Beppe Marotta vorrebbe cederlo a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 20 milioni. Troppi per la Dea, intenzionata a metterne sul piatto 10 più 5 di bonus. La trattativa è finita così in stand-by: una situazione che potrebbe favorire l’inserimento dei campani, intenzionati a battere non soltanto la concorrenza dell’Atalanta ma anche quella del Monza e del Torino (destinazioni poco gradite da Pinamonti).

“Pinamonti sta facendo riflessioni che vanno rispettate. E noi lo aspettiamo – ha detto oggi in conferenza stampa il neo direttore sportivo dei granata Morgan De Sanctis – senza problemi. Non a vita, ma saremmo felici di averlo in organico”. Ora si attende soltanto la risposta del diretto interessato.