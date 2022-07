Calciomercato Monza, colpo grosso dal PSG: Berlusconi senza freni

Il Monza è scatenato sul mercato e ora il club e i tifosi sognano in grande, con il colpo che potrebbe arrivare dal PSG. L’annuncio di Berlusconi.

Il Monza si sta preparando al meglio per affrontare la prossima stagione di Serie A che inizierà già con la seconda metà di agosto. Dopo aver messo in cassaforte i colpo di Ranocchia e Cragno, sta procedendo a ritmi serrati per l’affare riguardante Sensi. Tuttavia anche un altro colpo sembra essere ora entrato nel mirino. L’annuncio di Berlusconi non lascia dubbi.

Pier Silvio Berlusconi ha affermato di fidarsi ciecamente delle qualità di Adriano Galliani. La prossima stagione di Serie A si avvicina velocemente e la volontà è quella di affrontarla al meglio della condizione sia fisica sia mentale.

Per questo motivo, in ottica calciomercato, il club sta mettendo a segno operazioni ben mirate. Ma ora inizia a sognare anche in grande. Già qualche giorno fa era circolata l’indiscrezione secondo la quale la società avrebbe pensato a Mauro Icardi direttamente dal PSG per il proprio attacco. Ora, di questa eventualità, ha parlato anche lo stesso Berlusconi.

Calciomercato Monza, Berlusconi rivela: “Magari… Sarebbe una grande opportunità poter avere Icardi”

Pier Silvio Berlusconi, alla presentazione dei palinsesti di ‘Mediaset’ della prossima stagione televisiva, ha parlato del calciomercato del Monza. Il suo pensiero, come riportato quest’oggi dal ‘Corriere dello Sport’, è andato direttamente su un’operazione in particolare. Un’operazione da sogno, specialmente per un club neo-promosso in Serie A, e che coinvolgerebbe anche il PSG.

“Magari… – ha infatti affermato Pier Silvio Berlusconi. Sarebbe una grande opportunità avere Mauro Icardi al Monza e vi immaginate che storia se segnasse proprio contro l’Inter. Non mi fate però andare oltre: ho fiducia in Galliani”. Lo stesso Galliani, solamente qualche giorno fa alla festa della promozione, aveva riferito: “Dico che è fuori portata, non che è impossibile”.