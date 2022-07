“Poteva venire qui, ma alla fine…”: Dybala, colpo di scena sul futuro

Resta un rebus il futuro di Dybala, il quale non ha ancora deciso dove proseguire la propria carriera. Una destinazione, intanto, è sfumata.

Continuano ad essere giorni di profonda riflessione per Paulo Dybala. L’argentino, dopo aver lasciato la Juventus, si è preso del tempo per valutare al meglio la sua prossima destinazione ma fin qui i vari incontri avuti con le big europee a lui interessate non lo hanno convinto del tutto. L’Inter, ad esempio, resta molto interessata tuttavia la proposta messa sul piatto (5 milioni netti più uno legato alle presenze stagionali) è stata ritenuta insufficiente dal suo entourage.

Una situazione che può favorire l’inserimento del Milan, alla ricerca di un elemento di qualità in grado di giocare sia nella posizione di trequartista che seconda punta. Paolo Maldini lo apprezza molto e, grazie ai fondi messi a disposizione dal RedBird, conta di effettuare un tentativo a stretto giro di posta approfittando proprio dello stallo venutosi a creare tra Dybala e i nerazzurri.

Di recente, inoltre, si era parlato di un possibile inserimento della Roma. L’operazione però, nonostante il concreto interessamento della dirigenza giallorossa, è destinata a restare sulla carta. A confermarlo, spegnendo di fatto i sogni della tifoseria e di José Mourinho, è stato oggi Francesco Totti nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Roma, niente Dybala: le parole di Totti

L’ex numero 10 si è espresso così sull’argomento, rivelando alcuni retroscena. “Lui in giallorosso era possibile, molto, poi sono successe altre cose ed è svanito. Ora andrà altrove, non so dove. Io ci speravo venisse alla Roma – ha affermato Totti – c’è stata una chiacchierata dove non so cosa si siano detti”.

Ora resta da vedere quale sarà la decisione definitiva di Dybala. Un rientro a sorpresa alla Juventus, dopo le parole dell’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene (“Dal nostro punto di vista le cose hanno un inizio e una fine”), appare impossibile. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, dal canto suo, continua a sperare. Ma dopo il ritorno di Romelu Lukaku a Milano, l’operazione Dybala non è più ritenuta prioritaria. Il Napoli, intanto, è pronto a farsi avanti. Il futuro dell’argentino è un rebus.