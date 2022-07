Galliani non si ferma più: Monza scatenato, ufficialità e gioia incontenibile

Il Monza non si ferma sul mercato e nella giornata odierna ha ufficializzato un altro colpo in entrata: il tecnico Stroppa può sorridere.

Continua a macinare colpi di mercato il Monza. I brianzoli hanno intenzione di allestire una squadra competitiva in tutti i reparti e già da qualche giorno hanno iniziato a lavorare su diverse piste al fine di regalare al tecnico Giovanni Stroppa rinforzi di qualità. È il caso ad esempio di Andrea Ranocchia, Alessio Cragno e Andrea Carboni. Ma non ci si fermerà qua.

Nella giornata di oggi, infatti, è stato ufficializzato l’arrivo di Stefano Sensi in prestito secco dall’Inter. Il centrocampista, reduce dall’esperienza vissuta da gennaio a giugno con la maglia della Sampdoria (un gol in 11 presenze), nelle scorse ore ha rotto gli indugi dando il suo assenso al trasferimento. Un’altra operazione importante per il club, che ora avrà a disposizione un giocatore nel giro della Nazionale abile sia in fase di costruzione della manovra che in quella di rifinitura.

“Dopo l’esperienza in blucerchiato, Sensi è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Monza. Benvenuto Stefano!” si legge nel comunicato pubblicato sul sito della società biancorossa, che già da tempo aveva raggiunto l’accordo con i nerazzurri. Sensi, che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche di rito, si unirà quindi subito ai nuovi compagni.

Monza, altro botto di mercato: ecco Sensi

Il centrocampista, come detto, resterà al Monza fino al 30 giugno 2023: un’esperienza che si preannuncia fondamentale per lui, intenzionato a rilanciarsi e a mettersi alle spalle un periodo poco fortunato anche a causa dei tanti infortuni rimediati. Il Monza, ora, potrà concentrarsi sui prossimi obiettivo: Mauro Icardi resta una suggestione (comunque concreta) mentre sulla lista dell’amministratore delegato Adriano Galliani compaiono Matteo Pessina e Antonio Candreva.

Sfumato, invece, Nicolò Casale che ha rifiutato la proposta ricevuta ed interessato a mettersi alla prova in altri contesti: su di lui, in particolare, ci sono la Lazio, il Napoli ed il Torino. Work in progress in casa Monza: Silvio Berlusconi vuole una squadra capace di conquistare un piazzamento in zona Europa.