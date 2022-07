Visite mediche e firma: Fiorentina, per il colpo di Italiano è questione di ore

Fiorentina, mister Vincenzo Italiano pronto ad esultare. Le prossime ore saranno decisive: visite mediche e firma in arrivo per il colpo.

La Fiorentina di Rocco Commisso è al lavoro per regalare ai tifosi nuovi colpi da inserire in rosa in vista della prossima stagione. Mister Vincenzo Italiano, dopo aver rinnovato il proprio contratto con il club viola, è pronto a continuare il proprio progetto tecnico che sembra aver dato dei buoni risultati nell’ultimo campionato.

La dirigenza viola, già da diverse settimane, si è messa all’opera per regalare all’allenatore calciatori talentuosi che possano fare al caso del progetto viola. Nelle prossime ore potrebbe esserci un colpo di scena che farebbe esultare non poco la tifoseria.

Calciomercato Fiorentina, Gollini pronto a fare le visite mediche

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la svolta. Il club viola, come riferisce ‘Sky Sport’, ha limato i dettagli per il cartellino di Pierluigi Gollini. Il portiere, reduce dall’esperienza al Tottenham di Antonio Conte, è pronto a tornare in Serie A.

Già domani, od al massimo dopodomani potrebbero andare in scena le visite mediche di routine e gli esami clinici del caso. A quel punto, dopo i controlli medici, il calciatore sarebbe pronto a legarsi alla Fiorentina mettendo nero su bianco e firmando il contratto con il club toscano. Il classe 1995 arriva a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta.