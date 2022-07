Calciomercato, per il ritorno in Italia di Jovetic c’è un problema da risolvere

Stefan Jovetic può tornare in Italia? L’attaccante ex Fiorentina è il sogno di mercato di un club di Serie A, ma c’è un ostacolo che frena l’affare.

La Serie A è pronta a ripartire. Nonostante l’ultima edizione del campionato italiano si sia concluso solo da poche settimane, tra poco più di un mese i venti club italiani scenderanno in campo nuovamente in una stagione che vedrà una lunga pausa invernale a causa dei Mondiali di Qatar 2022. Per questo motivo, il rientro in campo sarà anticipato a metà agosto.

Sarà necessario, dunque, arrivare a tale data con le rose già pronte. O almeno con le idee già chiare per chiudere gli ultimi colpi di calciomercato estivo. Se da un lato le big hanno già chiuso qualche affare, le squadre che hanno navigato a metà classifica e le neopromosse (escluso uno scatenato Monza, ndr), sono al lavoro per definire la giusta strategia.

Calciomercato Lecce, il sogno è Jovetic

Tra queste c’è sicuramente il Lecce di Pantaleo Corvino, deciso ad attrezzare la formazione salentina nel miglior modo possibile per evitare di fare brutta figura al ritorno in massima serie. Il sogno del club pugliese, come riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è una vecchia conoscenza del calcio italiano.

L’oggetto più ambito del mercato estivo del Lecce porta il nome di Stefan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina e dell’Inter, attualmente in forza all’Herta Berlino. Dopo anni passati in giro per l’Europa alla ricerca di fortuna, l’attaccante ex viola potrebbe tornare in Serie A. Per vederlo in Italia nuovamente, però, c’è un problema da risolvere. Il suo ingaggio, infatti, è piuttosto elevato e sembra essere fuori dai parametri del club pugliese, alla ricerca della giusta intesa per il colpo in attacco che infiammerebbe l’ambiente e la tifoseria salentina.