Calciomercato Roma, il colpo di Mourinho è appena sbarcato in città

La Roma di José Mourinho si vuole rinforzare in sede di calciomercato per tornare l’anno prossimo in Champions League.

Dopo il successo della Conference League, la Roma di José Mourinho per l’anno prossimo ha due obiettivi: rientrare tra le prime quattro e disputare un’ottima Europa League. Il tecnico portoghese, però, è consapevole che per far questo la sua squadra ha bisogno di essere rinforzata.

L’ex allenatore di Inter e Real Madrid, infatti, ha più volte ribadito, già nel post gara della finale di Conference League contro il Feyenoord, della necessità di nuovi acquisti. I Friedkin e Tiago Pinto, intanto, non sono stati a guardare e si sono messi subito all’opera per regalare qualche nuovo giocatore al proprio allenatore.

La Roma, infatti, ha ingaggiato a zero Matic, svincolatosi dal Manchester United, e Mile Svilar sempre a zero dal Benfica. Il club giallorosso, oltre a questi due calciatori, sta cercando di rinforzare ancora il centrocampo, con Frattesi del Sassuolo come primissimo obiettivo, ma in queste ore è arrivato nella Capitale un altro nuovo arrivo.

Calciomercato Roma, grande notizia per Mourinho: Celik è atterrato a Fiumicino

Come quanto riportato da ‘TMW’, infatti, Mehmet Zeki Celik, è atterrato a Fiumicino per svolgere già in giornata le visite mediche di rito con la Roma. Il club capitolino per prendere il terzino turco dal Lille ha dovuto sborsare 7 milioni di euro, mentre al calciatore andranno 2 milioni di euro all’anno.

Celik si giocherà il posto di titolare con l’olandede Karsdorp, tra i protagonisti della stagione appena conclusa che, però, non aveva un’alternativa valida alle sue spalle.Il calciatore turco è pronto per questa sua nuova avventura e martedì sarà presente con il resto della squadra nel primo giorno della nuova annata del team guidato da José Mourinho.