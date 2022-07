“Ha parlato con l’agente”: Roma, Tiago Pinto lavora per il colpo

In vista della prossima stagione la Roma vuole effettuare diversi colpi per il calciomercato in entrata. La situazione non è però semplice.

Il calciomercato della Roma non è partito completamente. Il club giallorosso è al lavoro su diverse trattative di calciomercato e Tiago Pinto vuole accontentare le richieste del tecnico, suo connazionale, Josè Mourinho. La società giallorossa vuole tornare in Champions League e il tecnico ha fatto richieste di mercato.

Nell’ultima stagione la squadra, vincitrice dell’ultima Conference League, è apparsa ‘corta’ in alcuni reparti e la società vuole accontentare le richieste del tecnico e creare una rosa competitiva per puntare alla massima competizione europea. Inoltre c’è da valutare la situazione relativa a Nicolò Zaniolo, trequartista richiesto dai principali club italiani.

Il club ha chiuso in difesa per il turco Celik ed ora lavora per rinforzare il centrocampo. L’armeno Mkhitaryan ha detto addio e la società ha bisogno di trovare un sostituto e allo stesso tempo rimpolpare un reparto in difficoltà. Mourinho ha diversi nomi nel mirino e Pinto vuole portarli nel club giallorosso.

Roma, il sogno del club è Aouar

In attesa di definire l’affare Frattesi, trattativa che ormai va avanti da settimane con il Sassuolo, il club capitolino vuole effettuare il colpo Aouar. Il talentuoso centrocampista del Lione, in passato accostato a Juventus e Milan, è uno degli obiettivi principali per il centrocampo, ma l’affare non si preannuncia semplice.

Come riporta Il Tempo il ds giallorosso Tiago Pinto ha incontrato pochi giorni fa l’entourage del giocatore, ma questi ha avvisato la società che sul giocatore c’è una folta concorrenza. La Roma vuole il doppio colpo a centrocampo e saranno giorni caldi per provare a strappare i due centrocampisti rispettivamente a Sassuolo e Lione.