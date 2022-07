Roma, dopo Celik un doppio colpo: rivoluzione a centrocampo

La Roma sta lavorando in sede di calciomercato per cercare di compiere due acquisti per rinforzare il centrocampo di Mourinho.

Dopo il grandissimo successo della Conference League, tra i tifosi della Roma serpeggia tantissimo entusiasmo. Era da troppo tempo, esattamente dal 2008, che il club capitolino non riusciva a portare a casa un trofeo. La dimostrazione di tutto tale entusiasmo arriva dal numero di abbonamenti fatti per l’anno prossimo: oltre 34 mila tessere già staccate.

Il grande protagonista di questa rinascita romanista è sicuramente José Mourinho. Il portoghese, infatti, è stato bravissimo a stringere intorno a sé un ambiente così particolare come quello capitolino. Nonostante questo momento di esaltazione, il tecnico è consapevole che la sua squadra ha il bisogno di rinforzi per ridurre il gap con le prime quattro.

La società, dal canto suo, non vuole assolutamente scontentare il proprio allenatore, tantoché ha compiuto già tre colpi per rinforzare la propria rosa: Matic, svincolatosi dal Chelsea, e poi Celik dal Lille ed il portiere Mile Svilar dal Benfica. Oltre a questi tre calciatori, la Roma vuole regalare a José Mourinho un doppio colpo a centrocampo.

La Roma segue per il centrocampo Frattesi, Lukic ed Aouar: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Tiago Pinto sta lavorando per portare in maglia giallorossa sia Davide Frattesi del Sassuolo che Sasa Lukic del Torino. Il primissimo obiettivo della Roma è sicuramente il calciatore italiano, ma con il club neroverde c’è ancora distanza tra domanda ed offerta.

Un altro nome seguito da Tiago Pinto per il centrocampo è quello di Aouar del Lione. A prescindere di chi verrà preso, la squadra giallorossa, sempre come riportato dall’emittente satellitare, rinforzerà il proprio reparto mediano con due calciatori, anche se il secondo verrà acquisito in un secondo momento.