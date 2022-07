Zaniolo, che mazzata per il giocatore: la sentenza è durissima

Il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma è ancora in dubbio, ma arriva un’opinione rigida sul calciatore, spesso in discussione per continuità.

Cosa ne sarà la prossima stagione di Zaniolo? Difficile dirlo. Il 23enne, infatti, è a metà tra restare alla Roma o cambiare squadra. Per i giallorossi è una risorsa importante, ma non divenuta indispensabile, ragione per cui non è da escludere che possa accasarsi altrove dopo aver trionfato in Conference League con la guida tecnica di José Mourinho.

Proprio il rapporto tra l’allenatore portoghese e il giocatore italiano durante la stagione è stato spesso analizzato e studiato. Mourinho ha punzecchiato in più occasioni Zaniolo, poiché, consapevole del talento che possiede, voleva spronarlo ad avere maggiore continuità. I risultati sono arrivati, ma non sempre e forse proprio per questo il futuro è in dubbio.

Tuttavia, cederlo di sicuro non è semplice, poiché le pretese della Roma sono elevate. La società giallorossa chiede almeno 50 milioni di euro.

Zaniolo in dubbio, le parole di Cassano sul giocatore della Roma

L’attaccante della Roma piace alla Juventus da diverso tempo e si starebbe muovendo per capire i margini di trattativa, con il contratto in scadenza nel 2024 e possibilmente da rinnovare, in caso di permanenza. Zaniolo potrebbe fare comodo anche da trequartista ad Allegri oppure da ala destra. Proprio tasselli che mancano ai bianconeri.

In diretta attraverso la ‘BoboTV’, l’ex giocatore Antonio Cassano si è espresso duramente su Zaniolo, proprio in questo periodo di incertezze: “Cosa vuol dire essere forte? Per me non fa la differenza, non ha qualità. Non mi piace. La Juve perché dovrebbe puntare su di lui? Alla sua età ce ne sono di più forti. Non ha qualità raffinata. Quando sta bene, tira dritto ma non dribbla, non vede l’ultimo passaggio. Si affida praticamente alla forza fisica. Per me è follia, Di Maria è un’altra roba”.