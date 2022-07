Calciomercato Fiorentina, finalmente ci siamo: affare chiuso, esulta Italiano

Dopo il rinnovo di Vincenzo Italiano, la Fiorentina di Commisso ha preso un calciatore in sede di calciomercato.

Dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Conference League, il mercato della Fiorentina in questo mese è stato un po’ bloccato a causa della trattativa del rinnovo del contratto di Vincenzo Italiano. Una volta raggiunto l’accordo con il tecnico, Rocco Commisso si è subito fiondato per cercare di prendere Jovic.

Il club viola, infatti, vuole una punta centrale con un ottimo pedigree europeo per cercare di andare più avanti possibile in Conference League e la trattativa con il Real Madrid per Jovic, nonostante gli interessamenti del Siviglia e del Tottenham di Antonio Conte, sembra ben avviata. La Fiorentina è molto fiduciosa di chiudere l’operazione per l’acquisizione del serbo già nella giornata di martedì prossimo.

L’arrivo di Jovic sicuramente sarebbe un gran bel colpo per il team toscano, che adesso sta studiando con il Real Madrid la modalità del trasferimento. La Fiorentina, oltre alla punta, sta cercando di prendere anche un nuovo portiere, visto anche la probabilissima cessione di Dragowski ( neanche convocato per il ritiro di Moena). Proprio sul ruolo dell’estremo difensore ci sono delle importanti novità.

Calciomercato Fiorentina, Italiano può esultare: preso Gollini dall’Atalanta

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la Fiorentina ha chiuso per l’arrivo dall’Atalanta di Pierluigi Gollini. Per il portiere sarà un ritorno, visto che ha giocato per due anni nelle giovanili viola. I due club hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito a 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

L’annuncio da parte della Fiorentina dell’acquisto di Gollini potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Il portiere italiano, quindi, sarà il titolare della squadra di Vincenzo Italiano dopo la sue esperienza al Tottenham, dove ha giocato appena 10 partite.