Inter, doccia gelata per i tifosi: l’annuncio del club spiazza tutti

Nonostante i tanti colpi segnati da Marotta, per i tifosi dell’Inter è arrivata in giornata una brutta doccia gelata.

L’Inter è sicuramente tra le squadre più attive in questo primo mese di calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono stati protagonisti di operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Il primo cambiamento tra le fila della squadra di Simone Inzaghi è stato l’addio di Perisic (volato a Londra per giocare con il Tottenham dell’ex Antonio Conte), ma dopo la cessione del croato sono arrivati solo nuovi giocatori.

Marotta ed Ausilio, di fatto, sono riusciti a chiudere vari colpi di mercato, in cui il più importante è stato quello del ritorno di Romelu Lukaku. Il belga, infatti, dopo appena un anno dalla sua cessione, è tornato alla ‘Beneamata’ con un prestito oneroso a 8 milioni di euro più bonus legati al rendimento della squadra nerazzurra.

L’Inter, ovviamente, ha preso anche altri giocatori come Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova. Il mercato dei nerazzurri di certo non è terminato qui, visto che Marotta sta provando anche ad ingaggiare Paulo Dybala. Nonostante tutti questi arrivi, per i tifosi del team meneghino in queste ore è arrivata una doccia gelata.

Inter, doccia gelata per i tifosi nerazzurri: la squadra di Inzaghi si radunerà a porte chiuse

Come quanto comunicato dalla stessa Inter, infatti, il pubblico non sarà ammesso nel giorno di raduno della squadra di Simone Inzaghi. Le sedute di allenamento, di fatto, saranno chiuse ai tifosi. La società ha invitato i propri sostenitori a non affollare il Suning Training Center a causa dei lavori in corso che si trova appena fuori al centro sportivo nerazzurro.

Brutta notizia per i tifosi interisti che sperano di rifarsi con l’ingaggio di Paulo Dybala, anche se la trattativa per portare la ‘Joya’ in nerazzurro si è un po’ arenata. L’Inter resta ancora in pole position per acquisire le prestazioni dell’argentino, ma c’è ancora una notevole distanza con l’entourage del calciatore.