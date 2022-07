“Affare fatto!”: Juve, trattativa conclusa e l’addio è ormai certo

La Juve ha chiuso l’affare in uscita. Tutto fatto, la cessione è ormai conclusa. Ben 4 milioni nelle casse della squadra bianconera.

Per la Juventus una delle necessità di questa sessione estiva di calciomercato sarà anche quella di riuscire a modellare la rosa su quelle che sono le esigenze dell’allenatore. C’è da capire quali tra i giocatori bianconeri non rientrano più nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Anche se durante l’anno, va detto, un’idea ce la si è fatta.

Allora non sorprende la presenza di alcune trattative in uscita. Il centro della Vecchia Signora, in particolare, è composto da diversi elementi che potrebbero salutare da qui a settembre. Rabiot o Ramsey, tanto per fare degli esempi, anche perchè Allegri è pronto ad accogliere il grande ritorno di Paul Pogba.

Juve, è fatta per l’addio di Vrioni: passa al New England

Tra i partenti di questa sessione, c’è anche Giacomo Vrioni. Pochissimo spazio per l’italo albanese, che all’età di 23 anni ha assunto consapevolezza di non rientrare nel progetto a lungo termine della Juventus. Lo scorso anno l’esperienza al WSG Tirol, nella Bundesliga austriaca, dove ha segnato 21 gol con 5 assist.

Ed in queste ore è arrivata la notizia che aleggiava già da qualche tempo nell’aria. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, la Juventus avrebbe ormai ceduto Vrioni. Il giocatore sbarcherà in MLS, dove giocherà con i New England Revolution. Affare che ha portato ben 4 milioni nelle casse della Vecchia Signora.