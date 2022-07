Juventus, doccia gelata per Allegri: l’ala d’attacco top salta?

Dopo gli addii nel reparto offensivo la Juventus è molto attiva sul mercato a caccia di rinforzi per la squadra di Massimiliano Allegri.

La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di grandi nomi in questa sessione di calciomercato. Dopo l’addio di Bernardeschi e soprattutto Paulo Dybala, entrambi a parametro zero, la società è al lavoro per regalare ad Allegri una rosa competitiva e in grado di tornare a vincere lo scudetto.

Il club bianconero ha messo diversi nomi nel mirino, in primis le priorità sono Angel Di Maria e Paul Pogba. I due, stelle di livello internazionale, sono priorità per il club bianconero e sembrano ogni giorno più vicini. Visto i problemi fisici di Chiesa e visto la proposta di ingaggio annuale per Di Maria la Juve sta sondando il mercato anche per altri giocatori.

Il sogno della dirigenza bianconera e del tecnico livornese è la stella della Roma Nicolò Zaniolo. Il calciatore piace sia a Milan che a Juventus, ma le richieste della società giallorossa sono molto alte e la trattativa non si presenta come un affare semplice.

Juventus, su Zaniolo piomba il PSG

Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro a Forte dei Marmi tra il ds giallorosso Tiago Pinto e l’agente di Zaniolo Vigorelli. Al momento c’è il gelo riguardo il rinnovo con l’offerta giallorossa che è molto distante rispetto alle richieste del talentuoso fantasista. La Juventus osserva la situazione, ma nelle ultime ore è nato un nuovo importante ostacolo per il club bianconero.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport sul giocatore c’è l’interesse dell’onnipresente PSG, club molto pericoloso quando si discute riguardo a sfide di mercato. La società francese monitora con attenzione la situazione di Zaniolo e presto potrebbe presentare un’offerta. Una notizia non certo positiva per la Juve, che, ora, deve affrontare una nuova pesante rivale sul mercato.