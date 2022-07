Mercato Fiorentina, Commisso risponde a Vlahovic: i tifosi esplodono

La Fiorentina vola sulle ali dell’entusiasmo e del mercato. Commisso pronto a chiudere il colpo che risponde a Vlahovic e fa esplodere i tifosi.

L’ultima stagione è stata quella della rinascita e del ritorno in Europa. Adesso, però, la Fiorentina vuole fare sul serio e puntare ancora più in alto. Il progetto di Italiano e Commisso, dopotutto, è ambizioso e traspare anche dalle prime mosse sul mercato dei viola.

Gli arrivi di Gollini e Mandragora sono soltanto l’inizio. La Fiorentina ha intenzione di allestire una squadra capace di insidiare le grandi del campionato italiano, sin dalle primissime giornate di questa strana e particolare stagione.

E per farlo, il presidente Commisso è andato dritto al bersaglio grosso. In attacco, il presidente italo-americano sta chiudendo per un super-colpo, per quel Luka Jovic del Real Madrid che sarà la definitiva ‘risposta’ all’addio di Dusan Vlahovic.

Fiorentina, in arrivo Luka Jovic dal Real Madrid: in corso lo scambio di documenti

Come rivelato e riportato dal collega di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è allo scambio di documenti con il Real Madrid per l’acquisto a titolo definitivo di Luka Jovic. Il serbo era ormai in uscita dai ‘Blancos’ e si prepara a ripartire da Firenze e dalla Serie A, nella speranza di far dimenticare presto il connazionale spostatosi alla Juventus lo scorso gennaio.

Secondo ‘Sky Sport’, dunque, la Fiorentina non verserà alcun indennizzo nelle casse del Real Madrid, che a sua volta pagherà all’ex Eintracht la buona uscita dello stipendio per i prossimi due anni. In viola, poi, Jovic andrà a guadagnare 2,5 milioni di euro a stagione, con opzione di rinnovo esercitabile a fine contratto.

Un colpo da incorniciare per la formazione di Italiano, che attende l’attaccante serbo per il 9 luglio: di lì, Jovic svolgerà le visite mediche con i viola e firmerà il suo nuovo contratto con la società toscana.