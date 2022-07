Calciomercato Juventus, inserimento improvviso: ribaltone in arrivo?

Una grossa sorpresa sembra acquisire consistenza: la Juventus è vicina a chiudere un’operazione inaspettata fino a pochi giorni fa

La Serie A potrebbe salutare a breve uno dei suoi pezzi pregiati. L’operazione di mercato che vede la Juventus ad uno dei due capi del tavolo sta prendendo nelle ultime ore un indirizzo preciso. L’addio appare a questo punto ogni giorno più scontato. Alla luce di ciò, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a una delle sue pedine.

In compenso, però, il club del presidente Andrea Agnelli avrà la liquidità per buttarsi sul mercato e accontentare le esigenze del tecnico livornese che, dopo una stagione con qualche difficoltà di troppo a decollare, vuole avere i giocatori giusti per tornare sul gradino più alto la Juventus, scavalcata negli ultimi due campionati prima dall’Inter e poi pure dall’altra milanese, il Milan.

Juventus, de Ligt ha scelto: l’olandese vuole il Bayern Monaco, i bavaresi mettono 70 milioni sul piatto

Secondo il giornalista della testata tedesca ‘Sport Bild’ Christian Falk, il Bayern Monaco ha mosso un passo importante nell’acquisto di Matthijs de Ligt. Il calciatore olandese, infatti, secondo quanto scritto ha ormai sciolto le ultime remore sul suo futuro e ha fatto cadere la decisione sulla società bavarese.

La compagine teutonica per sferrare l’attacco decisivo è ora pronta a mettere sul piatto un’offerta di circa 70 milioni di euro. Cifra inferiore a quanto pagato dalla Juventus nel 2019. In quella circostanza, infatti, i bianconeri hanno versato nelle casse dell’Ajax 85 milioni di euro.

Il 22enne centrale olandese (ne compirà 23 il prossimo 12 agosto), ha disputato 117 partite e 18 reti con la casacca della formazione torinese. Il calciatore ha ancora due anni di contratto tuttavia avrebbe manifestato la sua volontà di lasciare l’Italia per spostarsi in un altro campionato. de Ligt ha suscitato l’interesse dei principali club europei. Non solo il Bayern ma anche il Chelsea stanno spingendo forte. Ora però i bavaresi sembrano acquisire la pole. Il ribaltone è dietro l’angolo.