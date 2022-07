Calciomercato Inter, ora è tutto vero: l’hanno preso, c’è l’annuncio

L’Inter di Marotta continua ad essere protagonista in sede di calciomercato, visto che c’è stato un ulteriore annuncio in queste ore.

L’Inter è stata sicuramente l’assoluta protagonista di questo primo mese di calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono stati al centro di tante trattative sia in entrata che in uscita. La prima operazione ha riguardato Ivan Perisic, che ha lasciato la ‘Beneamata’ per giocare con il Tottenham dell’ex Antonio Conte.

Dopo l’addio del croato, Marotta ed Ausilio si sono letteralmente scatenati. I due dirigenti, infatti, hanno messo a segno vari colpi: da Mkhitaryan, passando per Asllani, a Bellanova. Ma l’arrivo più importante, almeno fino a questo momento, è il ritorno in prestito oneroso (circa 8 milioni di euro più bonus) di Romelu Lukaku.

Il ritorno del belga sicuramente rappresenta, soprattutto per le modalità del trasferimento, un grandissimo colpo per l’Inter, che sta cercando di prendere anche Paulo Dybala. I nerazzurri sono in pole position per l’argentino, anche se bisogna sottolineare un importante rallentamento nelle trattative. La ‘Beneamata’, però, ha bisogno anche di sfoltire la rosa ed in queste ore è arrivato un importante annuncio proprio sul fronte cessioni.

Inter, l’annuncio del ds della Cremonese: “Abbiamo raggiunto l’accordo sia con i nerazzurri che con Radu”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, come riportato da ‘cuoregrigiorosso’, ha confermato l’arrivo di Ionut Radu: “Abbiamo raggiunto l’accordo sia con il calciatore che con l’Inter. Devono essere definite le ultime cose con la società, ma credo che nel giro di pochissimi giorni potremo vedere anche lui nel nostro Centro Sportivo”.

Radu, quindi, lascerà l’Inter, dove è stato protagonista in negativo di un episodio che sicuramente ha inciso sulla lotta Scudetto con il Milan. Un errore del rumeno, di fatto, sancì la sconfitta dell’Inter nel recupero contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. L’estremo difensore, dunque, avrà l’occasione di riscattarsi con la Cremonese, tornata in massima serie dopo la bellezza di 26 anni.