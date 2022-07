Addio PSG, esulta la Juventus: i tifosi festeggiano per il colpo

La Juventus, dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria, può esultare per la trattativa fallita tra il PSG ed un suo obiettivo di mercato.

Quella che è iniziata è una settimana molto per la Juventus, visto che ci saranno molto probabilmente le ufficialità degli ingaggi sia di Paul Pogba che di Angel Di Maria. I due calciatori arriveranno in bianconero da parametri zero, considerando che non hanno rinnovato i loro contratti con il Manchester United e con il PSG.

Se per il centrocampista è stato raggiunto quasi subito un accordo, la Juventus per Di Maria ha dovuto penare un po’. Il ‘Fideo’, infatti, aveva rifiutato il biennale proposto dal team piemontese, che poi è riuscito ad accordarsi sulla base di contratto annuale a 7 milioni di euro più un’opzione per un altro.

‘La Vecchia Signora’, ovviamente, non si vuole fermarsi a questi due calciatori, visto che sta cercando di rinforzare ancora la squadra di Massimiliano Allegri e proprio su un obiettivo di mercato sono arrivate delle ottime notizie.

Juventus, Zaniolo ha rifiutato il PSG: il calciatore vuole restare in Italia

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, infatti, Nicolò Zaniolo ha rifiutato l’interessamento del PSG. Il calciatore ha ribadito a Luis Campos, nuovo direttore sportivo del club francese, la sua priorità di restare a continuare a giocare nel campionato italiano, dando così ‘un assist involontario’ alla Juventus.

I bianconeri, infatti, sono da tempo su Zaniolo, che potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato. Il giocatore ed il club capitolino si sono incontrati nei giorni scorsi e si sono lasciati con la promessa di rivedersi per il rinnovo del contratto al termine di calciomercato, sempre se non dovessero arrivare offerte soddisfacenti per entrambe le parti. La Juventus ne potrebbe sicuramente approfittare, ma deve cedere prima de Ligt prima di sferrare il colpo finale sul giocatore italiano.