Mercato Napoli, questa non ci voleva: la telefonata spaventa De Laurentiis

Il calciomercato del Napoli resta in bilico dei grandi nomi: dopo l’addio di Mertens, attenzione alla telefonata che spaventa De Laurentiis.

Non sarà un’estate semplice per il Napoli. I tanti addii peseranno sullo spogliatoio e sull’undici di Luciano Spalletti, anche se qualche volto nuovo è già arrivato e promette di inserirsi al meglio nel contesto napoletano.

Rimpiazzare, però, personaggi come Mertens e Insigne (per dirne due) non sarà semplice. Il DS Giuntoli si sta già muovendo sul mercato, con l’ipotesi Deulofeu che è presente, ma stenta comunque a decollare.

E inoltre, il futuro di un’altra colonna, come Kalidou Koulibaly, tiene sotto scacco la preoccupazione dei tifosi napoletani e dello stesso presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Koulibaly, la telefonata in casa Juventus spaventa De Laurentiis

D’altronde, il nome del centrale senegalese è in cima alla lista dei desideri di diversi top club europei. Tra questi c’è anche la Juventus, che avrebbe messo definitivamente nel mirino il profilo di Kalidou Koulibaly, preoccupando i supporters del Napoli di un nuovo caso Higuain.

Secondo quanto riportato da l’edizione odierna de ‘La Stampa’, potrebbe essere arrivato il momento di svolta in casa Juventus. Negli ultimi giorni, una lunga telefonata tra Allegri e la dirigenza bianconera avrebbe portato al primo posto Koulibaly come rinforzo in difesa per la prossima stagione.

Un lungo vertice a distanza, quello consumatosi tra gli Stati Generali della Vecchia Signora. Un vertice dove il nome del centrale senegalese è balzato fuori come erede designato di De Ligt. Una brutta notizia per il presidente De Laurentiis, che nel corso del ritiro dimarese spera di trovare una quadra per un’eventuale permanenza in azzurro di Koulibaly.