Belotti, destinazione inattesa: spunta un altro club in Francia

Il ‘Gallo’ può andare in Francia come pensato nelle ultime ore ma in un club inatteso: non più al Monaco, dunque

Andrea Belotti ha chiuso il suo ciclo al Torino e si appresta a vivere un’esperienza nuova. Tutti gli indizi portano lontano dall’Italia. Precisamente in Francia, in Ligue 1. L’attaccante ha trovato gli estimatori che cercava nel paese transalpino. Sembra ormai prossimo il suo arrivo nel paese francese.

Dopo 106 reti, in 270 partite, nella massima serie italiana, il ‘Gallo’ andrà a far conoscere il suo verso in Ligue 1, dove si confronterà con altri attaccanti rinomati. Un’avventura differente ma non meno complicata dal momento che il migliore di tutti, Lionel Messi, nel campionato francese appena passato agli archivi ha firmato appena sei gol.

Ligue 1, il ‘Gallo’ farà ‘chicchirichì’ in Francia ma dove? Il Nizza può beffare il Monaco

Andrea Belotti può chiocciare in Ligue 1. Nelle ultime ore è apparso imminente il suo arrivo al Monaco. L’attaccante italiano sembrava aver accettato l’offerta della compagine monegasca ma ‘Nice Matin’ ora apre un’altra strada per il ‘Gallo’, neppure tanto lontana.

Il calciatore, infatti, sembrerebbe essere adesso più vicino al Nizza. La compagine della Costa Azzurra ha progetti ambiziosi. Nella sua lista per gli acquisti ha messo l’ex bomber del Torino. La candidatura di Belotti figura tra altre attraenti da un punto di vista mediatico.

Nel mirino del Nizza ci sono sia Mauro Icardi sia Edinson Cavani. Questi due sono altre due conoscenze del campionato italiano. L’altro profilo tenuto sotto osservazione è quello di Plea, tra l’altro un ex.

Lucien Favre è attratto da Andrea Belotti per le caratteristiche tecniche e la sua abitudine alla lotta. L’ambizioso Nizza del presidente Ratcliffe vuole consolidarsi nei quartieri nobili in Francia ed entrare abitualmente in Champions League. L’attaccante italiano potrebbe essere il calciatore pensato per raggiungere gli importanti propositi.