Calciomercato Napoli, la chiusura dell’affare è imminente: firma fino al 2027

Il Napoli pensa al futuro e ora il rinnovo del giocatore appare cosa fatta: a breve arriverà la firma che lo legherà al club fino al 2027.

Il Napoli pensa alla prossima stagione che inizierà molto presto. Con gli impegni da dover affrontare tanto in Serie A, quanto in Champions League. Per questo motivo il club vuole affidarsi alle sue certezze e una tra queste è quella del portiere italiano.

Aurelio De Laurentiis è sicuro, la fiducia ad Alex Meret in vista della prossima stagione è totale. David Ospina è ormai libero di partire, con il contratto che è scaduto lo scorso 30 giugno. Quindi ora per Meret inizierà un cammino da protagonista in azzurro.

Il rinnovo di contratto, che è attualmente in scadenza nel 2023, è infatti adesso una cosa certa. Nonostante alcuni momenti difficili attraversati dall’estremo difensore nella stagione da poco conclusa. Ecco quando e dove arriverà la sua firma.

Calciomercato Napoli, il rinnovo di Meret sarà siglato a Dimaro: firma fino al 2027

Il ‘Corriere dello Sport’ questa mattina ha annunciato quando è previsto il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Con l’addio di Ospina da svincolato, Aurelio De Laurentiis ha deciso di dare fiducia al portiere italiano approdato per la prima volta in azzurro nel 2018. Il rinnovo ormai è cosa fatta, i dettagli sono stati stabiliti. Manca solamente la firma del giocatore.

La firma perciò dovrebbe arrivare, salvo improvvisi e inattesi cambi di scenario, a Dimaro dove il Napoli svolgerà il ritiro. La squadra di Spalletti partirà da Capodichino venerdì 8 luglio. In Trentino inizierà la preparazione atletica per la stagione 2022/2023 che si avvicina a grandi falcate. Proprio a Dimaro, per Meret sarà pronto l’accordo che lo legherà al club fino al 2027. L’intesa è totale, non ci sono più dubbi.