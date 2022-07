Calciomercato Juve, ritorno in bianconero: colpo di teatro, lo vuole Allegri

Quella tra il giocatore e la Juve sembrerebbe una storia d’amore destinata a non terminare: colpo di teatro per il club, Allegri lo vuole in squadra.

La Juventus punta al futuro con grande ambizione. Specialmente per riscattare una stagione (quella da poco terminata) che non è andata esattamente secondo i piani. In attacco l’idea di un ritorno ora può diventare realtà. Massimiliano Allegri spinge verso la chiusura dell’affare.

La Juventus pensa al futuro e ai colpi di mercato che possano essere più funzionali per fare bene. A tal proposito, nonostante il mancato riscatto dall’Atletico Madrid, il club starebbe comunque lavorando per riportare a Torino Alvaro Morata.

Lo spagnolo ha, in più e più occasioni, dimostrato il suo amore per il club bianconero. E farebbe certamente volentieri ritorno alla Juve, stavolta a titolo definitivo. Nonostante il mancato riscatto (per le cifre troppo elevate) e il rinnovo fino al 2024 con l’Atletico Madrid. Ora è Massimiliano Allegri in primis a (ri)volerlo in squadra.

Calciomercato Juve, Allegri vuole riportare Morata a Torino: Cherubini lavora con l’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, nulla sarebbe ancora finito tra Alvaro Morata e la Juventus. Certo, il riscatto per 35 milioni di euro con l’Atletico Madrid (club proprietario del suo cartellino) non è stato esercitato. Ma nulla è ancora finito. Nonostante un inizio di campionato, nella scorsa stagione, tutto in salita nel ruolo di punta centrale, la fiducia di Allegri nei confronti di Morata non è mai venuta meno.

L’arrivo di Vlahovic ha poi agevolato il gioco dello spagnolo, facendolo emergere nella seconda parte di stagione. L’amore provato per la maglia bianconera e il feeling con Allegri, che lo (ri)vuole a Torino, potrebbero perciò risultare fondamentali nell’operazione. Morata non rientrerebbe nei piani di Simeone, motivo questo per cui l’Atletico potrebbe più facilmente lasciarlo partire. Cherubini, quindi, sta lavorando sotto traccia per far sì che l’operazione decolli entro la fine del mercato.