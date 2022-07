Lazio, caos totale e ribaltone improvviso: rischia di lasciare il club

La Lazio è finita nel caos più totale negli ultimi giorni. Ore delicate per il patron Lotito: un dirigente può lasciare il club.

Non è un momento tranquillo per la Lazio di Claudio Lotito. Il presidente del club biancoceleste è indaffarato nel provare a ristabilire la calma dopo il caos degli ultimi giorni che l’hanno coinvolto in prima persona in una discussione piuttosto accesa con il direttore sportivo Igli Tare.

Il duo laziale, negli ultimi giorni, si è punzecchiato parecchio prima di arrivare allo scontro che ha generato il caos totale delle ultime ore. Il numero uno della società e l’uomo mercato, ora, sembrano aver raggiunto un punto di non ritorno.

Lazio, Tare pensa alle dimissioni: è rottura con Lotito

Non a caso, infatti, il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, Igli Tare e Claudio Lotito potrebbero separarsi già nelle prossime ore. Il motivo? Il ds è infastidito dalle continue interferenze del presidente a proposito delle strategie da adottare sul mercato. Per questo motivo, dunque, starebbe pensando di lasciare il club e di presentare le dimissioni.

La situazione è da monitorare, ma ciò che è sicuro è che Tare sia rimasto piuttosto infastidito da alcune scelte di mercato e dall’ingresso di Fabiani nella dirigenza. L’arrivo dell’ex Salernitana gli ha tolto potere decisionale circa la squadra Primavera e non ha fatto latro che logorare maggiormente il rapporto con Lotito.