Calciomercato, Tiago Pinto deciso: linea ferrea della Roma

In vista del calciomercato e della prossima stagione la Roma ha preso una ferma decisione su uno dei possibili “casi” dell’estate.

La prima stagione effettiva della cosiddetta “era Friedkin”, la prima con José Mourinho in panchina, è stata positiva per la Roma. Chiuso il campionato al 6° posto, i giallorossi hanno conquistato la prima edizione della Conference League e posto le basi per un futuro che tifosi e dirigenza si augurano ad altissimo livello.

Fondamentale sarà però mantenere la barra dritta, accontentando il tecnico sul mercato e rinforzando ulteriormente la rosa a sua disposizione. Un compito che spetta al direttore sportivo Tiago Pinto, chiamato a operare con grande attenzione in entrata e in uscita. Soltanto oggi la Lupa ha chiuso finalmente per Celik, mentre per quanto riguarda le cessioni quella chiacchierata di Veretout è stata smentita dal diretto interessato.

Continua però a tenere banco la situazione di Nicolò Zaniolo. Esploso nella Capitale, dove è arrivato da quasi perfetto sconosciuto nell’affare che portò Nainggolan all’Inter, il talentuoso trequartista ha deciso la finale di Conference League esaltando i tifosi. Che però adesso devono vivere momenti difficili dopo il chiacchieratissimo interesse della Juventus. Affare possibile? Difficile, almeno secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio.

Roma, Zaniolo via solo se arriverà offerta cash

Il noto esperto di calciomercato spiega infatti che la Roma ha scelto di restare ferma sulle proprie posizioni riguardo il futuro di Zaniolo. Un concetto ribadito anche recentemente in un incontro tra Tiago Pinto e l’agente del giocatore Vigorelli.

Il classe 1999, sotto contratto fino al 2024, non lascerà la Capitale se non verranno messe sul tavolo offerte concrete. Che fino a oggi non sono arrivate in sede. Inoltre il club tratterà la cessione del suo gioiello soltanto se queste offerte saranno cash, senza includere dunque alcuna contropartita tecnica.

Se la situazione dovesse restare quella attuale, Zaniolo sarà a tutti gli effetti un giocatore della Roma anche per la prossima stagione. E le parti si incontreranno a fine mercato per parlare eventualmente del rinnovo contrattuale. La linea scelta da Tiago Pinto è comunque ferrea: se cessione sarà, arriverà soltanto alle condizioni dettate dal club.