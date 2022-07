“Vedremo chi ha ragione”: Fiorentina, la provocazione della famiglia Jovic

La Fiorentina acquista Luka Jovic dal Real Madrid e giungono immediatamente le dichiarazioni del padre del calciatore, che sanno di provocazione.

Dopo diverse settimane di confronto, la Fiorentina ha trovato l’accordo il Real Madrid per l’acquisto di Luka Jovic. Non è stato facile trovare la quadra per cifre e formula, ma alla fine la Viola l’ha spuntata. L’attaccante serbo arriva in Serie A a titolo gratuito e con buonuscita versata dal Real Madrid.

Trattativa forse unica nel suo genere, poiché Jovic ha siglato un biennale ma potrà scegliere se rinnovare oppure liberarsi a parametro zero al termine del contratto. Condizione che la Fiorentina ha accettato, considerato il valore del giocatore.

Ciò che è apparso chiaro è che il Real Madrid ha fatto di tutto per cederlo. La società madrilena è rimasta delusa dalle aspettative risposte sul serbo, secondo quanto mostrato all’epoca dell’Eintracht.

Fiorentina, ecco Jovic: lo sfogo del padre contro il Real

Jovic è pronto per la sua nuova sfida da 2,5 milioni di euro di ingaggio a stagione. Se dovesse trovarsi bene, tra due anni potrebbe far scattare l’opzione di rinnovo per un altro biennale con uno stipendio raddoppiato, ovvero 5 milioni di euro a stagione. Se invece dovesse lasciare la Fiorentina prima dei due anni, allora la Viola dovrà versare nelle casse del Real Madrid il 50% del ricavato dalla cessione.

La Fiorentina ha praticamente fatto di tutto per portarlo in squadra e il Real Madrid non ha provato lo stesso sentimento. A ‘Objetctiv’ si è così sfogato Milan Jovic, padre dell’attaccante, che ha parlato del trasferimento in Italia, laniando una provocazione al Real: “La Fiorentina è la mossa giusta. Un’opportunità per tutti noi, per vedere chi ha ragione e chi ha torto. Guardiamoci negli occhi, o sei forte o non sei forte”.