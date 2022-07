“Storia chiusa”: Fiorentina, l’annuncio del club è definitivo

La vicenda recente di calciomercato della Fiorentina continua a essere in fase polemica, ma il club smorza ogni discorso definitivamente.

“È meglio parlare sul campo” e l’emoticon di un pagliaccio. È stato questo l’ultimo atto da parte di Lucas Torreira, tramite social, nei riguardi della Fiorentina. Il rapporto si è bruscamente interrotto al termine della stagione, quando il 26enne uruguaiano non è stato riscattato dall’Arsenal. Il contributo alla causa di mister Italiano, infatti, era stato elogiato ma poi non si è trovato l’accordo economico.

Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, intervenuto ieri in conferenza stampa ha nuovamente chiarito la situazione. Ha parlato di un’offerta rifiutata da parte del calciatore. Da qui sarebbe maturata la decisione del club di puntare a un altro tipo di centrocampista.

Nella versione dei fatti proposta dal dirigente della Fiorentina, negli scorsi mesi ci sarebbe stato un colloquio con Torreira e menziona anche il grande sforzo economico per arrivare all’accordo con l’Arsenal per averlo in prestito: “Abbiamo dovuto mettere la somma che per l’Arsenal non creasse una minusvalenza che era 15 milioni con contratto di 4 anni a 2,75 milioni a stagione”. Pradé in conferenza ha parlato anche di una proposta al giocatore di 5 anni di contratto per farlo diventare una bandiera del club sulla base di 12,5 milioni di euro di stipendio in totale”.

Fiorentina, Barone spegne la polemica Torreira: “Storia chiusa”

La proposta della società sarebbe stata rifiutata da Torreira e dal suo entourage, per cui la Fiorentina si è poi mossa diversamente. A sostenere la tesi è stato anche Joe Barone, direttore generale della Viola, che ha parlato alla stampa in occasione della presentazione di Rolando Mandragora, nuovo rinforzo della squadra.

Le sue parole chiudono completamente il discorso e anche il capitolo Torreira: “Lo ringrazio per la stagione alla Fiorentina, anche da parte di Commisso. Abbiamo fatto una scelta tecnica, anche insieme al mister, prendendo un’altra strada. Stamattina ho visto quello che Lucas ha fatto (il post Instagram, ndr), e mi dispiace. Penso che la città e la tifoseria non meritino una reazione del genere. Questa però è una storia chiusa”.