Calciomercato Inter, l’addio è imminente: sta per firmare col nuovo club

Finisce la sua avventura all’Inter. Il calciatore è già all’aeroporto, la firma con il suo nuovo club è ormai questione di ore.

Dopo diversi colpi in entrata, tra i quali spicca logicamente il ritorno di Lukaku, l’Inter è alla prese anche con il mercato in uscita. Marotta, dopo aver messo a segno una serie di acquisti deve anche sfoltire la rosa.

Da un lato c’è un monte ingaggi da abbassare per poi eventualmente dare l’assalto a qualche altro profilo gradito a Simone Inzaghi, dall’altro c’è comunque da incamerare liquidità per il bilancio del club. Senza dimenticare il fattore tecnico, con l’allenatore che certamente non impazzisce di gioia di fronte alla prospettiva di avere in rosa calciatori scontenti.

Uno degli esuberi che ormai è vicinissimo all’addio è Arturo Vidal. Arrivato su insistenza dell’ex tecnico Antonio Conte, il cileno, dopo un inizio promettente, ha vissuto un ultimo periodo di alti e bassi. Il rapporto sia dal punto di vista tecnico che ambientale ha spinto l’Inter a lasciarlo andare. Con Vidal che alla fine ha accettato la corte del Flamengo.

Inter, addio Vidal. Il cileno ad un passo dal Flamengo

Vidal, che vantava con l’Inter ancora un anno di contratto, ha trovato con i nerazzurri l’accordo per la buonuscita. Salutata Milano, il cileno è già sbarcato a Rio de Janeiro in Brasile dove a breve firmerà per il Flamengo.

Dopo 15 anni in Europa, periodo nel quale Vidal ha vestito le maglie di Bayern Leverkusen, Juventus, Bayern Monaco, Barcellona e Inter, il centrocampista torna, a 35 anni da poco compiuto in Sudamerica dove vestirà la prestigiosa casacca del Flamengo. Vidal lascia l’Inter dopo due stagioni nelle quali ha collezionato 71 presenze e 4 gol, vincendo uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Le ultime due ai danni del suo ex club: la Juventus.