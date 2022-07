“Arrivano a 70 milioni”: Inter, la cessione si avvicina e Marotta ha la contromossa

L’Inter riflette sulla cessione di un suo top player: in arrivo una proposta da 70 milioni netti. Marotta ha individuato la contromossa.

L’Inter continua ad essere molto attiva sul mercato. Nella giornata odierna, ad esempio, è stato ufficializzato l’arrivo di Raoul Bellanova: la formula individuata con il Cagliari prevede, nel dettaglio, il prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un colpo importante per i nerazzurri, che va ad aggiungersi agli acquisti di Henrikh Mkhitaryan e di Kristjan Asllani nonché al ritorno di Romelu Lukaku.

Ora il club dovrà necessariamente concentrarsi sulle uscite, al fine di abbassare il monte ingaggi e far respirare le casse. Il più vicino all’addio è Arturo Vidal, escluso dal nuovo progetto tecnico: il cileno ha raggiunto l’accordo con il Flamengo e nelle prossime ore sbarcherà in Brasile per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 18 mesi.

In uscita pure Alexis Sanchez, che fin qui ha rifiutato il trasferimento il Villarreal. La sua intenzione infatti è quella di restare o, al massimo, spostarsi in un top club inglese o spagnolo. Offerte di questo tipo, però, non sono ancora arrivate. L’amministratore delegato Beppe Marotta vorrebbe cederlo in modo tale così da riaprire la pista che porta a Paulo Dybala tuttavia sbloccare l’impasse in questione non si preannuncia facile. In lista di sbarco, infine, anche Milan Skriniar.

Inter, per Skriniar il PSG fa sul serio: in arrivo un’offerta più alta

Lo slovacco è finito nel mirino del Paris Saint Germain, che a breve tornerà alla carica mettendo sul piatto una proposta più alta rispetto a quella presentata nei giorni scorsi. Si parla, stando a quanto rivelato da ‘Il Corriere della Sera’, di 70 milioni: i contatti proseguiranno nei prossimi giorni, con i parigini che cercheranno di chiudere l’operazione a stretto giro di posta.

I nerazzurri, ora, riflettono. La richiesta iniziale era di 80 ma le risorse provenienti da Parigi permetterebbero alla dirigenza di affondare il colpo per Gleison Bremer e provare a regalare al tecnico Simone Inzaghi pure Nikola Milenkovic. Il futuro di Skriniar è collegato a quello di Stefan De Vrij, legato all’Inter fino al 2023 e seguito con interesse dal Manchester United. In caso di partenza dell’ex Sampdoria, l’olandese resterà con conseguente rinnovo del contratto.