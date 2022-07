Calciomercato Juventus, tifosi spiazzati: c’è l’accordo

Sono giorni molto intensi in sede di calciomercato per la Juventus, visto che nelle ultime ore c’è stato un accordo importante.

Dopo gli addii a parametro zero di Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi, la Juventus ha preso a sua volta due giocatori svincolati: Paul Pogba ed Angel Di Maria. Il primo si è liberato dal Manchester United, mentre l’argentino dal PSG. Se per il francese non ci sono stati grandi problemi a trovare un’intesa sulla base di circa 8 milioni di euro più 2 di bonus, per il ‘Fideo’ la ‘Vecchia Signora’ ha dovuto penare un po’.

I bianconeri, infatti, avevano offerto inizialmente un biennale (con l’intento anche di sfruttare il Decreto Crescita), ma poi sono andati incontro alle richieste di Angel Di Maria con un contratto annuale, più opzione per un secondo, a circa 7 milioni di euro. Oltre a Pogba e l’argentino, la Juventus sta lavorando anche per prendere un vice Vlahovic, con Arnautovic favorito nel ricoprire tale ruolo.

Ma la ‘Vecchia Signora’ deve adoperarsi anche per rinforzare la difesa sia per sostituire Giorgio Chiellini che non farsi trovare impreparato in caso di una cessione di de Ligt. L’olandese, viste anche le difficoltà per il rinnovo del contratto, potrebbe essere sacrificato per ottenere della liquidità da poi investire in sede di calciomercato. Proprio sul destino dle centrale ci sono delle importanti novità.

Calciomercato Juventus, accordo tra gli agenti di de Ligt ed il Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da ‘Sky Germania’, infatti, gli agenti di Matthijs de Ligt hanno incontrato ieri i dirigenti del Bayern Monaco, con cui sono riusciti ad accordarsi su tutto. Il club tedesco, però, deve ancora trovare un’intesa con la Juventus, visto che ha rifiutato la prima offerta di 70 milioni di euro.

La Juventus, di fatto, vuole 80 milioni di euro per cedere le prestazioni del calciatore olande. Il Bayern Monaco, quindi, adesso è in pole position per prendere de Ligt , anche perché dal Chelsea, che è alla ricerca di un difensore centrale dopo il trasferimento di Rudiger al Real Madrid, non sono arrivati dei rilanci.