“Mancano solo i dettagli”: Juve scatenata, top in arrivo con Pogba e Di Maria

La Juventus è vicina a calare un altro asso per iscriversi alla corsa scudetto della prossima stagione: affare totale da 50 milioni di euro

La Juventus è vicina a mettere a segno un altro grande colpo di mercato. I bianconeri sembrano scatenati, nonostante l’addio di Paulo Dybala. La formazione juventina, dopo essersi aggiudicata Paul Pogba e Angel Di Maria, sta per chiudere un’altra operazione da capogiro.

Massimiliano Allegri sta per ricevere un asso nella manica. L’obiettivo dei bianconeri di raggiungere nuovamente la cima della classifica appare meno complicato dopo queste mosse. L’ultima potrebbe prodursi già nelle prossime ore e coinvolge un’altra compagine importante italiana.

Juventus, bianconeri vicini a chiudere il colpo Zaniolo: affare complessivo da 50 milioni, i dettagli

La trattativa tra la Roma e la Juventus in merito al passaggio in maglia bianconera di Nicolò Zaniolo sembra ormai vicina a concretizzarsi. A dare notizia delle ultime novità sull’affare è stato il giornalista di ‘Sport Mediaset’ Marco Barzaghi.

Secondo quest’ultimo, la società juventina e quella romanista hanno ormai trovato la quadra per concludere la negoziazione. Barzaghi parla di ‘dettagli’ prima di chiudere la trattativa. L’attaccante passerebbe nella società di Andrea Agnelli in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La Juventus verserebbe subito 10 milioni per il prestito, con il riscatto obbligatorio già fissato a 40 milioni. Un affare totale da 50 milioni di euro, che permetterebbe alla Roma di realizzare una buona plusvalenza considerata la cifra per cui si è trasferito dall’Inter, in giallorosso, nel 2018. In quella circostanza, l’attaccante di La Spezia è rientrato nell’operazione che ha portato Radja Nainggolan alla corte di Spalletti nel club nerazzurro.

José Mourinho è vicino a perdere l’eroe della vittoria in Conference League dello scorso 25 maggio. La finale di Tirana è destinata a diventare l’ultimo servizio reso da Zaniolo alla causa romanista.