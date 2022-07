Calciomercato Roma, è ufficiale: salti di gioia per Mourinho

Il mercato entra nel vivo in casa Roma, il comunicato ufficiale fa gioire Mourinho per il presente e il futuro

Il mercato della Roma sta entrando nel vivo. Il prossimo colpo che vuole mettere a segno Tiago Pinto è quello di Frattesi, attualmente al Sassuolo. Il centrocampista è un ex e vorrebbe ritornare ‘a casa’, ma non c’è ancora l’accordo con Carnevali. L’ad neroverde vorrebbe tirare il più possibile sul prezzo, al momento la distanza è di cinque milioni tra i venti offerti dalla Roma e i venticinque della richiesta.

Nel frattempo, la Roma pensa al futuro e prende una decisione sul futuro di Felix Afena-Gyan. L’attaccante ghanese è entrato anche nel giro della nazionale e ha segnato già due gol in Serie A, tra l’altro all’esordio, contro il Genoa. Una doppietta che permise alla squadra di Mourinho di conquistare i tre punti a Marassi.

Roma, è ufficiale il rinnovo di Felix Afena-Gyan

La Roma ha deciso di rinnovare il contratto di Felix Afena-Gyan, come diramato dal comunicato ufficiale: “Il club è lieto di annunciare il rinnovo di Felix Afena-Gyan fino al 2026. Ha esordito contro il Cagliari e nell’ultima stagione ha collezionato ventidue presenze, di cui tre in Conference League”. Nei mesi scorsi si erano fatte insistenti le voci di un suo trasferimento in prestito in qualche squadra di bassa classifica in Serie A.

Non è ancora chiaro quale sarà la decisione della dirigenza della Roma sul futuro di Felix Afena-Gyan. Ma Mourinho, e lo ha dimostrato nei mesi scorsi, ripone tanta fiducia nell’attaccante classe 2003. Tra l’altro, se facesse bene potrebbe anche partecipare ai Mondiali di Qatar 2022 visto che è partito da titolare nelle ultime uscite.