Calciomercato Roma, Mourinho ha un’idea per sostituire Veretout

La Roma avrebbe individuato il sostituto in caso di partenza di Veretout. Gli occhi sono tutti per un calciatore che conosce la Serie A.

In questo momento la Roma è alle prese con l’evoluzione di alcune situazioni in uscita. Logicamente la vicenda Zaniolo, con la Juventus in pressing per il calciatore, sta monopolizzando i pensieri dei tifosi giallorossi.

Indipendentemente da come si evolverà la situazione con il talento italiano, i giallorossi devono fare i conti anche con un altra situazione che riguarda il mercato in uscita, quella di Jordan Veretout. Il centrocampista francese ha espresso la sua volontà di restare e giocarsi le sue chances con Mourinho.

In caso di offerta però è molto probabile che la Roma ci pensi e, di concerto con il tecnico Mourinho, preferisca privarsi del calciatore il cui contratto scade nel 2024. Proprio per questo la società avrebbe già iniziato a sondare il terreno per gli eventuali sostituti. Nelle ultime ore, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, sarebbero in rialzo le quotazioni di Diego Demme del Napoli.

Roma, Demme se parte Veretout. Sul sfondo c’è però sempre Gattuso

Arrivato al Napoli durante la gestione Gattuso, l’ex centrocampista del RB Lipsia non ha mai convinto del tutto l’attuale tecnico dei partenopei Luciano Spalletti. Il Napoli, a fronte di una buona offerta sarebbe quindi pronto a liberarsene.

Già nelle scorse settimane c’erano stati timidi tentativi di abboccamento con la nuova squadra di Gattuso, il Valencia. L’ex tecnico azzurro sarebbe ben felice di riabbracciare un profilo che ha già avuto alle sue dipendenze, ma al momento la trattava tra Napoli e Valencia è rimasta fredda. Ecco quindi che la Roma potrebbe approfittarne. Sempre che prima riesca a cedere Veretout. L’arrivo di Diego Demme infatti resta totalmente subordinato alla cessione del centrocampista ex Fiorentina.