Doccia fredda per Ronaldo: l’annuncio del club è definitivo

Ronaldo, destinazione da scartare visto l’annuncio del club: per lui non c’è spazio, arrivano le dichiarazioni che non lasciano dubbi.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è più incerto che mai. L’attaccante portoghese del Manchester United resterà fuori dalla prossima edizione di Champions League e per questo motivo potrebbe decidere di cambiare aria. Quale sarà il suo futuro è impossibile saperlo ora, ma è più semplice fare la conta dei club che sono finiti sulle sue tracce.

Oltre alla quasi impossibile operazione ‘Ronaldo al Napoli‘ di cui si è parlato negli ultimi giorni, anche il Chelsea ed il Bayern Monaco sembrano essere accostati al cartellino di CR7. Il talento portoghese, però, non ha ancora sciolto le riserve, anche perché il contratto che lo lega allo United scadrò solamente il 30 giugno 2023.

Calciomercato, Ronaldo al Bayern Monaco? Annuncio di Kahn

Dove giocherà Ronaldo la prossima stagione non è certo. Ciò che è certo, invece, è che nel suo futuro non ci sarà il Bayern Monaco. Ci aveva già pensato il direttore sportivo Hasan Salihamidzic nei giorni scorsi a spegnere le voci che accostavano Ronaldo alla Bundesliga, ma a poco erano servite le sue dicharazioni.

Poco fa, invece, sono arrivate anche le parole di Oliver Kahn, CEO del club bavarese. Di seguito uno stralcio del suo intervento rilasciato ai microfoni dei colleghi di ‘Kicker’: “Nonostante io apprezzi molto Cristiano e sia uno dei più grandi, una nostra mossa in questa direzione non rientrerebbe nei piani della filosofia del club”.

La rivelazione del dirigente della società tedesca è una vera e propria doccia fredda per la superstar del calcio mondiale. Toccherà ora trovare un’altra destinazione qualora dovesse arrivare la definitiva decisione di voler partire, altrimenti il suo futuro continuerà ad essere con la casacca dei Red Devils in Premier League.