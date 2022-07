Calciomercato Milan, Pioli ha telefonato all’obiettivo a centrocampo

Il Milan ha un obiettivo per il centrocampo e stavolta si è mosso personalmente Pioli: il tecnico ha telefonato il giocatore per provare a convincerlo.

Il Milan ha un obiettivo ben preciso per il centrocampo, dichiarato ormai già da qualche tempo. I primi contatti con il club di appartenenza del centrocampista già ci sono stati, ma l’offerta rossonera ancora non basterebbe per far decollare la trattativa. Stavolta, però, a muoversi è stato direttamente Stefano Pioli.

Il Milan, da diversi mesi, pensa al profilo del trequartista Charles De Ketelaere. Il classe 2001 può, all’occorrenza, giocare anche nel reparto offensivo come punta centrale e tutte queste caratteristiche farebbero molto comodo alla squadra rossonera.

Il suo attuale contratto con il Bruges andrà in scadenza il 30 giugno 2024 e in fin dei conti, nonostante la volontà di potersi trasferire al Milan, De Ketelaere ha ripreso regolarmente gli allenamenti. Il club dal canto suo non ha fretta di cederlo. Può eventualmente giocare anche un’altra stagione in Belgio e riparlare di trasferimenti nel 2023. Il Milan, al contrario, ha però più fretta e a muoversi, stavolta, è stato lo stesso Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, De Ketelaere resta un obiettivo concreto: si muove anche Pioli con una telefonata

Il Milan punta a Charles De Ketelaere per la stagione che sta per cominciare. All’inizio del campionato manca pochissimo e i rossoneri, in qualità di campioni d’Italia, vogliono ripartire con il giusto piede e con i giusti rinforzi. È proprio per questo motivo che, nelle ultime ore, si è mosso Pioli in persona per il centrocampista belga.

La chiamata è stata fatta con l’intenzione, riferisce questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, di mostrare il proprio (forte) interesse. Cercando di affascinare ancor di più De Ketelaere con la possibilità di trasferirsi a Milano. Il Milan, per ora, ha presentato una prima offerta di 20 milioni di euro più bonus. Il Bruges ne chiede però almeno 30. In ogni caso, Maldini e Massara sembrano comunque essere decisi ad affondare il colpo molto presto.