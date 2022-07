Inter, possibile rescissione a sorpresa: può succedere di tutto

La rescissione di Dzeko con l’Inter potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Non è escluso che l’attaccante bosniaco e i nerazzurri possano trovare un accordo sulla possibile buonuscita per chiudere anticipatamente il rapporto dopo l’arrivo di Lukaku

L’arrivo di Lukaku potrebbe stravolgere completamente il piano mercato offensivo dell’Inter. I nerazzurri, dopo l’ufficialità dell’attaccante belga, potrebbero decidere di valutare la cessione di Dzeko nel corso delle prossime settimane. Difficile, forse impossibile, che qualcuno decida di pagare il cartellino del centravanti bosniaco, classe 1986.

Ecco perchè le due parti potrebbero accordarsi per una risoluzione consensuale del contratto. L’Inter si alleggerirebbe dell’oneroso ingaggio dell’ex Roma, Dzeko sarebbe libero di accasarsi altrove a parametro zero, soluzione che potrebbe far gola a diversi club. Situazione in divenire e occhio alle possibili novità immediate.

L’addio di Dzeko, unito a quello di Sanchez o Correa, consentirebbe all’Inter di sferrare l’attacco decisivo su Dybala. Accordo totale con la Joya, ma bisognerà aspettare il piano cessioni per formalizzare l’offerta e chiudere l’affare. Senza la cessione di Dzeko o Sanchez (Correa), l’Inter non potrà chiudere l’affare Dybala.

Rescissione Dzeko, l’Inter valuta l’ipotesi: occhio alla Juventus

La possibile rescissione del contratto tra l’Inter e Dzeko potrebbe spingere la Juventus a valutare il possibile affondo sul centravanti bosniaco come possibile vice Vlahovic. Dzeko piace particolarmente ad Allegri, ma l’ex Roma dovrà ridimensionarsi totalmente l’attuale l’ingaggio se vorrà vestire la maglia bianconera.

L’Inter e Dzeko rifletteranno sul da farsi, la Juventus osserva interessata. Qualora dovesse complicarsi l’affare Dzeko a costo zero, i bianconeri potrebbero dirottare le loro attenzioni su Arnautovic. L’ex Inter piace ad Allegri e ha una valutazione di circa 8 milioni di euro.