Dybala-Milan, ammissione in diretta: l’annuncio toglie ogni dubbio

Anche il Milan è su Dybala. In giornata c’è stato un annuncio proprio sull’ipotesi di vedere l’argentino in rossonero.

Dopo aver vinto lo Scudetto, per il Milan è già tempo di cominciare di cominciare la nuova stagione. I rossoneri, infatti, si sono radunati questa mattina a Milanello per dare il via alla preparazione per la prossima annata. Tra i volti nuovi c’era solo Adli, preso l’anno scorso dal Bordeaux, visto che Origi si aggregherà domani.

Il mercato del Milan, al momento, non sta andando nel migliore dei modi, considerando che sia Botman e Renato Sanches non arriveranno in rossonero. L’olandese, infatti, ha raggiunto un accordo con il ricchissimo Newcastle, mentre il centrocampista è ormai prossimo a raggiungere l’intesa definitiva con il PSG.

Nonostante questo primo mese non positivo, Maldini e Massara, che hanno rinnovato i propri contratti proprio la sera del 30 giugno, sono all’opera per prendere un giocatore offensivo. Tra i nomi accostati al ‘Diavolo’ c’è anche quello di Paulo Dybala e proprio sulla possibilità di vedere l’argentino in rossonero c’è stato un importante annuncio.

Milan, Pioli su Dybala: “Tutti i giocatori bravi sono utili”

Stefano Pioli, infatti, durante la prima conferenza stampa della stagione 2022/23, si è soffermato anche sull’ex giocatore della Juventus: “ Ci piacciono Dybala e De Ketelaere? Sono due giocatori diversi. Ho alle spalle due grandi dirigenti che riusciranno sicuramente a prendere le decisioni giuste. Se l’argentino può giocare nel mio Milan? Tutti i calciatori bravi e disponibili a giocare in questa squadra sono utili per far parte di questa rosa”.

Il tecnico con queste dichiarazioni ha sicuramente promosso l’eventuale arrivo di Dybala che, però, è seguito da tante squadre. Il team più vicino a prendere l’argentino è sicuramente l’Inter, anche se le trattative hanno subito un forte rallentamento. Sia il Milan che il Napoli, che ha fatto un sondaggio, potrebbero approfittare di questa fase di stallo tra i nerazzurri e l’entourage del calciatore.