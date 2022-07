Calciomercato Fiorentina, Italiano chiude un altro colpo: visite e firma

Il calciatore è atteso a Firenze per effettuare le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Poi inizierà questa nuova avventura

La Fiorentina è vicina al colpo tra i pali. I viola, che hanno lasciato fuori dall’elenco dei convocati per il ritiro Bartlomiej Dragowski, sono ad un passo dal definire una nuova operazione per ciò che concerne la porta di Vincenzo Italiano. Il calciatore diventerà gigliato a tutti gli effetti fra poche ore.

Pierluigi Gollini, infatti, come spiega il quotidiano toscano ‘La Nazione’, è atteso a Firenze per sostenere le visite mediche e successivamente apporre la firma sul suo nuovo contratto. L’estremo difensore torna in Italia ad un anno di distanza dalla sua partenza in direzione Londra, al Tottenham.

Fiorentina, Gollini atteso in città: i viola completano il colpo in prestito oneroso e riscatto già fissato

‘La Nazione’ ha raccolto le ultime indiscrezioni in merito al passaggio di Pierluigi Gollini dall’Atalanta alla Fiorentina. Il portiere, che è già transitato dal settore giovanile viola tra il 2012 e il 2014, prima del passaggio al Manchester United, è atteso a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto.

Il portiere bolognese si trasferirà alla corte di Vincenzo Italiano con la formula del prestito oneroso (500 mila euro). I viola hanno inoltre definito pure il costo del riscatto con la formazione orobica. 8 milioni di euro.

Il giocatore, dopo aver usufruito di un giorno di ferie extra per la chiamata della Nazionale, arriverà a Firenze e successivamente si metterà al lavoro con il resto dei compagni. Gollini, dopo lo scarsissimo impiego al Tottenham sotto la guida di Antonio Conte, cercherà il riscatto con il club del presidente Rocco Commisso.

Il calciatore bolognese era arrivato all’Atalanta a luglio 2018 (era in prestito in nerazzurro da gennaio 2017) dietro il pagamento di 4 milioni e mezzo di euro all’Aston Villa, club che nel 2016 lo aveva prelevato dall’Hellas Verona per 5 milioni.