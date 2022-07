Ora il Lecce fa come il Monza: c’è il sì dell’ex pupillo di Ancelotti

Non solamente il Monza, ma anche il Lecce si muove sul mercato per affrontare al meglio la prossima stagione in Serie A: c’è il sì del giocatore.

Il Lecce lavora in ottica calciomercato per trovare i giusti rinforzi. In palio, dopo la conquista dell’accesso, c’è la permanenza in Serie A. Dopo il Monza, quindi, anche il club salentino cerca profili mirati. Il giocatore, che al Napoli ha seguito la guida di Ancelotti, ora ha fatto recapitare il suo sì al club. Le ultime.

Corvino, e con lui sia tutta la società sia tutti i tifosi, desiderano che il Lecce possa condurre una buona stagione, a partire dal prossimo agosto, in Serie A. Per questo motivo, oltre ai fedelissimi della squadra, stanno arrivando anche nuovi rinforzi.

Nel mirino del club, infatti, è finito negli ultimi giorni anche Nikola Maksimovic. Il difensore centrale è stato rilanciato in Serie A da Carlo Ancellotti e ha poi continuato a giocare, dopo il Napoli, nel campionato italiano di massima serie tra le file del Genoa. Ora, quindi, avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al Lecce.

Lecce, l’obiettivo è blindare la permanenza in Serie A: il rinforzo arriva dal Genoa, c’è il si di Maksimovic

Il contratto di Nikola Maksimovic con il Genoa, retrocesso per la prossima stagione in Serie B, scadrà nel 2025. Le intenzioni del difensore, tuttavia, sarebbero quelle di continuare a giocare in Serie A. Lì dove avance sarebbero state mosse per averlo in squadra proprio dal Lecce.

Secondo Alfredo Pedullà, allora, Maksimovic avrebbe fatto recapitare il proprio sì al club. Da perfezionare, ora, resta l’eventuale accordo con il Genoa. E soprattutto resta da capire come il Lecce si regolerà per l’ingaggio, comunque importante perché ammonta a circa un milione e mezzo, che il giocatore percepisce. L’apertura al trasferimento è arrivata, ora non resta che incastrare i vari pezzi.