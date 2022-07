Galliani fa volare il Monza: l’ennesima ufficialità è un gioiellino

Ennesimo colpo di mercato per il Monza che vuole intraprendere il cammino in Serie A con una squadra quanto più competitiva possibile: arriva l’ufficialità.

Il Monza si prepara per la stagione da affrontare in Serie A. Adriano Galliani lavora per rendere il gruppo quanto più competitivo possibile e a questo proposito è arrivata da pochi minuti un’ennesima e importante ufficialità. Il giocatore entra a tutti gli effetti a far parte del gruppo biancorosso.

Il Monza, quindi, appare scatenato sul mercato e non intende lasciare incompiuta nessuna delle occasioni che man mano si stanno presentando. L’ultima, in ordine cronologico, ha riguardato Samuele Birindelli, terzino destro acquistato dal Pisa.

Il classe 1999 ha firmato, quest’oggi, un contratto che lo lega al club biancorosso di Serie A fino al 2026. Il Monza ci crede e crede fortemente che possa essere un tassello importante nella cavalcata che accompagnerà la squadra in questa nuova avventura. Ecco il comunicato ufficiale.

Calciomercato Monza, arriva l’ufficialità per Birindelli: “Benvenuto Samuele!”

Così il Monza ha comunicato l’arrivo in squadra del terzino destro: “Samuele Birindelli è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore, acquistato a titolo definitivo dal Pisa, ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2026“.

“Dalla stagione 2017-18 – si legge ancora nel comunicato – nonostante la giovane età, è diventato un elemento fondamentale per il Pisa, che ha contribuito a riportare in Serie B nel 2019. Corsa, duttilità e generosità: l’esterno toscano ha migliorato il suo rendimento stagione dopo stagione. Fino a quest’ultimo campionato giocato, in cui è stato uno dei punti di forza del Pisa”.

“Lascia i nerazzurri – si legge nella parte conclusiva della nota ufficiale – dopo sei stagioni con 192 presenze e 7 reti, per intraprendere la nuova ambiziosa avventura biancorossa. Benvenuto Samuele!“. I biancorossi credono nel classe 1999, che ora è chiamato al grande salto di qualità nel campionato italiano di massima serie.