Calciomercato, colpo di scena Suarez: “Voglio altro”

Per Luis Suarez sembrava che la situazione futuro fosse definita e invece un risultato ha cambiato i piani che aveva in mente.

Conclusa l’avventura all’Atletico Madrid e 35enne, Luis Suarez è rimasto svincolato. Il calciatore uruguaiano sta sondando diverse possibilità per la prossima stagione, compresa l’opportunità di tornare in Sudamerica. A stuzzicarlo in particolar modo è stata nelle ultime settimane l’ipotesi di trasferirsi al River Plate. Alla luce della doppia partenza di Julian Alvarez ed Enzo Fernandez, per i Millonarios Suarez sarebbe stato un grande colpo e d’impatto per i tifosi.

I colloqui sono avanzati abbastanza, al punto che il tecnico Marcelo Gallardo pubblicamente in conferenza stampa aveva ammesso: “Ho parlato con lui per chiedergli della sua vita, se avesse in mente di venire qui in Argentina. Non dipende da noi, bisogna aspettare e vedere quali possibilità ci sono quando il giocatore analizzerà ogni situazione”.

La possibilità stuzzicava l’uruguaiano, ma un evento in particolare avrebbe fatto tramontare una trattativa appena cominciata.

River Plate fuori dalla Copa Libertadores: Luis Suarez rinuncia

Luis Suarez avrebbe, infetti, accettato di vestire la maglia del River Plate per poter disputare la Copa Libertadores e provare a vincere l’ambizioso trofeo. Tuttavia, il momento che vive la formazione argentina è molto difficile ed è stata eliminata agli ottavi di finale dai connazionali del Velez. Questo accadimento ha cambiato del tutto le idee di Suarez.

Ai microfoni di ‘El Pais’ il calciatore ha dichiarato a tal proposito: “Ero molto entusiasta di andare al River Plate e lottare per la Libertadores. Sognavo di vincere un trofeo in Sudamerica, ma siccome il River è stato eliminato, viene meno questa possibilità, voglio altro”. Danno e beffa per i Millonarios…