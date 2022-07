Calciomercato Milan, colpo da 20 milioni: c’è solo un ostacolo

Calciomercato Milan, sfumato il colpo Botman c’è un altro profilo nel mirino: per l’acquisto però c’è un ostacolo che può rendere tutto complicato.

Il Milan pensa alla prossima stagione da affrontare in Serie A in qualità di campione d’Italia. Così come agli impegni da affrontare in Champions League. Maldini e Massara lavorano perciò sul mercato per rendere la rosa a disposizione di Pioli ancora più competitiva. A tal proposito, spunta anche un nuovo possibile colpo.

Maldini e Massara lavorano incessantemente in ottica calciomercato, forti del rinnovo da poco arrivato. E della fiducia che il club ripone ancora nel lavoro di entrambi. Sfumato il colpo per Botman, i rossoneri avrebbero ora messo gli occhi su un altro profilo.

Il nome che interessa fortemente è quello di Abdou Diallo. Il difensore centrale è attualmente di proprietà del PSG e il suo contratto scadrà nel 2024. Il Milan vorrebbe arrivare a concludere l’operazione con il club parigino, ma c’è un ostacolo. Un ostacolo che riguarda la cifra a cui arriverebbe ad ammontare l’affare.

Calciomercato Milan, piace Diallo ma c’è un ostacolo: il PSG per lui chiede 20 milioni di euro

Secondo quanto riferito quindi dal ‘Corriere dello Sport’, il Milan (sfumato il colpo Botman) avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione il profilo di Abdou Diallo. Il Paris Saint-Germain, tuttavia, per lui chiede una cifra di 20 milioni di euro. Un ostacolo, questo, che andrebbe a rendere complicata la pista per arrivare ad ottenere le sue prestazioni calcistiche.

Il Milan dal canto suo continua a lavorare, con la speranza che la richiesta del club parigino possa abbassarsi. In ogni caso, i rossoneri starebbero comunque valutando anche altre alternative. Una tra tutte, come operazione con maggiore dispendio economico, potrebbe essere quella di Francesco Acerbi in uscita dalla Lazio.