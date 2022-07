Cristiano Ronaldo, presto sarà ufficiale: l’annuncio gela i tifosi

Il Manchester United continua ad aspettare Cristiano Ronaldo: il futuro del portoghese appare però sempre più in bilico. C’è l’annuncio.

Il futuro di Cristiano Ronaldo, attualmente attaccante di proprietà del Manchester United, appare ora più che mai in bilico. Il ritorno all’interno delle file dei Red Devils non è, in ogni caso, andato come ci si sarebbe aspettati. La stagione, conclusa con la mancata qualificazione in Champions League, starebbe spingendo l’attaccante a cercare nuovi orizzonti.

Quello che attende per il futuro Cristiano Ronaldo, al momento, appare ancora un mistero. L’attaccante non si è nei giorni scorsi aggregato agli allenamenti che il suo club ha iniziato, in vista della prossima stagione, giustificando la sua assenza con la motivazione di ‘problemi familiari’.

Non è trapelato in effetti molto di più. Il Manchester United, inoltre, nella giornata di domani intraprenderà gli impegni della tournée a Bangkok. Ma il giocatore portoghese non ci sarà. Il suo futuro appare, perciò, incerto ora più che mai. Le ultime riferite da ‘Sky Sport UK’.

Cristiano Ronaldo non parte per Bangkok con il Manchester United: il club decide di dare al portoghese altro tempo

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport UK’, quindi, il Manchester United partirà per Bangkok senza Cristiano Ronaldo. Il portoghese, sempre per motivi familiari, non partirà per la tournée estiva con il suo club di appartenenza. Nonostante quelli che sembrano essere i rapporti sempre più freddi, almeno da parte dell’attaccante, la società avrebbe comunque deciso di concedergli altro tempo. Di aspettarlo-

Presto, quindi, sarà ufficiale. Quando tutto il gruppo partirà, nella giornata di domani, Ronaldo non ci sarà. Se il club non vuole privarsi di lui, provando a riscattare la stagione piuttosto deludente da poco conclusa, della stessa idea (per un’eventuale permanenza) potrebbe non essere però Cristiano Ronaldo. All’orizzonte i big club europei attendono e monitorano la sua situazione.