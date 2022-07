Calciomercato Milan, ora è ufficiale: cambia ancora l’attacco di Pioli

Il Milan continua a lavorare per la prossima stagione. Adesso è ufficiale l’ennesimo colpo che cambia l’attacco di mister Pioli.

Il 2022-2023 sarà un banco di prova importante per il Milan di Stefano Pioli. Fresca vincitrice dello Scudetto, la formazione rossonera sarà chiamata a difendere il tricolore dalla concorrenza che si preannuncia agguerrita. Già da queste primissime fasi di mercato.

Dal canto suo, però, la dirigenza del Milan resta tranquilla e ben salda sui propri binari. Origi e Yadli aggiungono nuove forze al gruppo di Pioli, mentre i tanti giovani di rientro dal prestito verranno valutati nel corso del precampionati.

Tra questi, tuttavia, non ci sarà il promettente Lorenzo Colombo: il gioiellino dell’attacco rossonero ripartirà da una nuova esperienza, restando in Serie A.

Milan, ufficiale il prestito di Colombo: ripartirà dal Lecce

Come comunicato ufficialmente dal Lecce, il giovane attaccante scuola Milan si unirà in prestito alla formazione salentina. Colombo andrà a rinforzare il reparto offensivo di mister Marco Baroni e avrà l’occasione di misurarsi in una realtà importante come quella leccese, vogliosa di fare un’ottima Serie A e giocarsi le proprie chance per una salvezza tranquilla.

Cambia nuovamente, dunque, l’attacco di Pioli, anche se il prestito di Colombo era stato programmato da tempo. I rossoneri vogliono monitorare e accompagnare la sua crescita, dopo la buona esperienza in Serie B con la maglia della Spal. Una stagione dove il giovane attaccante del Milan ha ricoperto più ruoli del reparto avanzato biancazzurro, totalizzando 6 reti e 1 solo assist in 34 partite.

Numeri certo da dover migliorare, ma che non hanno impedito al Lecce di scorgere un potenziale da dover sfruttare. Già dalle primissime partite di questa stagione. Colombo scalpita e con lui anche il Milan, che spera di vederlo crescere anche in Serie A.