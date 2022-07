Roma-Mourinho, i tifosi iniziano a tremare? Il retroscena lancia l’allarme

Mourinho non sarebbe ancora totalmente soddisfatto delle operazioni compiute sul mercato dalla Roma: il ‘pallino’ del portoghese resta uno su tutti.

La Roma lavora in ottica calciomercato. Il club ha, infatti, portato a termine diverse operazioni. Con l’obiettivo di andare a rafforzare il gruppo giallorosso già esistente e a disposizione di José Mourinho. Proprio il portoghese, tuttavia, non sarebbe particolarmente contento di una situazione in particolare.

José Mourinho, dopo aver concluso la scorsa stagione con la vittoria della Conference League, è intenzionato a ripartire con il piede giusto. La Roma sta perciò lavorando in ottica calciomercato. E ha messo a segno già alcuni colpi importanti e mirati.

Nonostante tutto, però, c’è un retroscena che oggi il ‘Corriere dello Sport’ ha reso evidente. Il quotidiano ha parlato di un discorso in particolare che renderebbe scontento il tecnico portoghese. A tal proposito, al centro di tutto, ci sarebbe ancora una volta il futuro di Paulo Dybala. Il tecnico, infatti, vorrebbe fortemente l’argentino in squadra per la prossima stagione.

Roma, svelato il retroscena che riguarda Mourinho: il tecnico chiede di più sul mercato, vorrebbe l’arrivo di Dybala

José Mourinho, dopo la vittoria della Conference League, non è ancora tornato davanti ai microfoni a parlare di quella che sarà la Roma del futuro. Finora sono entrati a far parte della squadra, come nuovi innesti, Matic (voluto fortemente dal portoghese), Celik e Svilar. Nonostante i movimenti di mercato finanziati dai Friedkin, tuttavia, l’allenatore vorrebbe qualcosa di più.

Il primo nome della lista resta quello di Paulo Dybala. L’argentino è ancora svincolato e sul mercato, con l’Inter che al momento resterebbe la favorita ma che ancora non ha affondato il colpo. Ad aver chiesto informazioni su di lui ci sono anche la Roma, il Napoli e il Milan. Oltre ai club esteri. Mourinho in ogni caso ha un desiderio: avere l’attaccante in rosa. E l’ancora mancato tentativo concreto da parte del club, secondo il ‘Corriere della Sera’, starebbe creando agitazione.