Calciomercato Torino, l’affare col club francese è chiuso: l’annuncio ufficiale

Per il nuovo acquisto del Torino di Ivan Juric, quella che ha appena preso il via non è la prima esperienza italiana della sua carriera

Colpo del Torino. La formazione di Ivan Juric ha ufficializzato l’acquisto di un attaccante, vecchia conoscenza del calcio italiano. I granata hanno pescato in Francia per aggiungere una freccia all’arco dell’allenatore croato. Il nuovo acquisto è arrivato a Torino già nella giornata di ieri.

Per Nemanja Radonjic, come già detto, non è una novità nel calcio italiano. Il calciatore, infatti, arrivò giovanissimo dal Partizan Belgrado alla Roma, in prestito. In giallorosso si è aggregato alla Primavera per una stagione, salvo poi passare nell’Under 19 dell’Empoli ed essere acquistato in seguito dai giallorossi per 4 milioni di euro. La squadra capitolina successivamente lo ha ceduto in prestito anche al Cukaricki prima del passaggio a titolo definitivo alla Stella Rossa.

Torino, Radonjic torna in Italia: il serbo arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato

Nemanja Radonjic è un nuovo calciatore del Torino. Il serbo si è legato alla squadra granata in prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni. L’attaccante esterno arriva dall’Olympique Marsiglia, che nel 2018 lo ha acquistato dalla Stella Rossa per 12 milioni di euro.

Il giocatore torna ad essere di proprietà di un club italiano a distanza di cinque anni. L’ultima vera esperienza italiana risale alla prima parte della stagione 2015-2016. A gennaio, poi la Roma lo ha dato in prestito ai serbi del Cukaricki ed è proseguito il suo girovagare per l’Europa.

In Ligue 1, Radonjic ha giocato 51 partite mettendo a segno 7 gol. Nel corso della sua carriera, il classe 1996 non è mai riuscito a far emergere completamente il suo valore. Da giovanissimo era considerato una possibile stella di questi anni. Ora con Ivan Juric proverà a consacrarsi.