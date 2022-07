Doccia fredda per Insigne: annuncio improvviso, cambia tutto col Toronto

Dopo l’addio al Napoli, Lorenzo Insigne si è trasferito al Toronto, in Canada. Tuttavia, in vista dell’esordio non arrivano ottime notizie per l’attaccante italiano.

La Serie A si è conclusa con diversi congedi a causa dei contratti scaduti tra cui quello di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. L’attaccante della Nazionale italiana non ha trovato un accordo per il rinnovo e, come da lui stesso dichiarato, ha optato per un cambio di vita trasferendosi così a Toronto, in Canada.

In MLS ha trovato tanti connazionali e con lui in squadra anche un amico, l’ex capitano del Genoa, Mimmo Criscito. La firma di Insigne è avvenuta già a gennaio, quando era libero di trovare un’altra squadra, sapendo che non sarebbe rimasto in azzurro. Da quel momento, per circa sei mesi il Toronto e i suoi tifosi l’hanno atteso con grandi aspettative.

Il bellissimo clima è stato però leggermente appannato da una notizia meno rassicurante, che riguarda le condizioni fisiche del giocatore, che ancora non ha esordito con la sua nuova squadra.

Toronto, ancora rimandato l’esordio di Insigne: le ultime sull’infortunio

I sostenitori del Toronto l’attendevano per la partita in calendario nel fine settimana contro contro il San Jose Earthquakes e invece bisognerà attendere. Insigne non potrà andare oltre gli spalti, da dove sosterrà la sua nuova squadra, a causa di un problema muscolare al polpaccio.

Le indiscrezioni sono state confermate proprio dalla voce dell’allenatore Bob Bradley, intervenuto in conferenza stampa. A domanda diretta su Lorenzo Insigne e le sue condizioni, il tecnico ha risposto: “Non stava molto bene, quindi ha dovuto lasciare la seduta d’allenamento di squadra. Ci auguriamo di recuperarlo in tempo per il 23 luglio prossimo, sebbene la speranza sia quella di vedere tutto risolto in tempi più brevi”.