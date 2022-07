“Sì, partirà col Napoli”: new entry per Spalletti, l’agente svela tutto

Il Napoli può avere una new entry nel gruppo dei big: a partire per il ritiro ci sarà anche il giovanissimo giocatore. Le parole dell’agente.

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara alla prossima stagione di Serie A e al ritiro che, a questo proposito, partirà ufficialmente domani venerdì 8 luglio. Il gruppo azzurro partirà per Dimaro, dove inizierà a lavorare al meglio in vista degli impegni targati 2022/2023. Impegni che si avvicinano sempre più velocemente.

Il Napoli lavora sul mercato per la prossima stagione che appare perciò sempre più vicina. Tra chi ha detto addio, chi probabilmente lo dirà, chi resterà e chi invece è da poco approdato, Spalletti inizia a ragionare su come poter strutturare al meglio il gruppo.

In questo senso, tra i big, potrebbe arrivare anche una new entry. Si tratta di Hubert Idasiak, portiere della primavera del Napoli che ora potrebbe però diventare il terzo difensore estremo della prima squadra. Infatti, secondo quanto riferito dal suo agente, il classe 2002 partirà intanto per Dimaro.

Massimiliano Simeone, agente di Hubert Idasiak, ha parlato a ‘Radio Goal’, programma sportivo trasmesso da ‘Radio Kiss Kiss’. Il procuratore ha riferito novità importanti su quello che sarà il futuro del suo assistito, le cui prestazioni calcistiche sono di proprietà del Napoli appunto.

“Vi posso dire che Idasiak – ha riferito quindi l’agente – sì, partirà con il Napoli. Per il ritiro previsto dal club con Luciano Spalletti, ma noi speriamo di poter andare a giocare con continuità. Abbiamo avuto proposte dalla Serie A polacca. In ogni caso il Napoli, per il momento, non vuole privarsene. Motivo per cui partirà per il ritiro. Terzo portiere in azzurro? Non lo escludo, decide Giuntoli“.