Inter, blitz e operazione a sorpresa: il dirigente svela tutto

Inter e Salernitana sono vicine alla conclusione di un accordo per il trasferimento del giocatore: lo conferma il dirigente del club.

Ci ha riflettuto un po’ prima di accettare, ma alla fine proverà l’esperienza in Campania. È la decisione presa da Lorenzo Pirola, difensore dell’Inter, che sta così negoziando il suo trasferimento alla Salernitana. Non è stato difficile tra le due società trovare l’accordo per il giocatore di 20 anni.

La Salernitana verserà circa 1 milioni di euro per il cartellino di Pirola in prestito. Nella trattativa sarà inserita anche l’opzione per il riscatto a 4 milioni di euro. La postilla prevede che il prestito diventi obbligatorio da riscattare, qualora la Salernitana dovesse centrare l’obiettivo salvezza e Pirola arrivare alle 20 presenze in campo.

Tuttavia, per non perderlo l’Inter si è riservata la clausola di riacquisto a 12 milioni di euro a partire dal 2024. Per tale ragione, l’occasione che il difensore è grande: potrà mettersi in mostra ed eventualmente fare rientro anche in nerazzurro.

Inter, Pirola alla Salernitana: le parole di De Sanctis