Fiorentina, salti di gioia per i tifosi: doppio colpo e annuncio da sogno

La Fiorentina è molto attiva sul mercato. Il club gigliato ha messo a segno diversi colpi in queste ore. Tanto entusiasmo da parte dei tifosi.

La Fiorentina è una delle squadre più attive di questa sessione di calciomercato. Il club gigliato aveva lasciato perplessi i tifosi con la cessione alla Juventus di Dusan Vlahovic, stella del club e capocannoniere della squadra di Italiano. Gli arrivi di Ikone e Cabral non sono bastati e la società ha tutta l’intenzione di realizzare un grande calciomercato.

Commisso ha praticamente chiuso in questi giorni per il terzino brasiliano dello Shakhtar Dodò, gran colpo per il reparto difensivo. Questo non è stato però l’unico tassello da mettere a disposizione della squadra di Vincenzo Italiano. La società ha piazzato nelle ultime ore due colpi da sogno.

Il portiere ed il centravanti sono da sempre due priorità nel gioco del calcio. Nell’ultima stagione la Fiorentina, soprattutto dopo l’addio di Vlahovic, ha vissuto diverse problematiche attorno a questi due importanti ruoli. Finalmente la società toscana ha chiuso due rinforzi che dovrebbero limitare questi problemi.

Fiorentina, in arrivo Gollini e Jovic

Tra poche ore la Fiorentina annuncerà l’acquisto dell’estremo difensore di proprietà Atalanta Pierluigi Gollini e del centravanti Luka Jovic, due rinforzi fondamentali per Italiano. In particolare il bomber serbo è reduce da annate difficili al Real Madrid, ma viene considerato come un colpo di caratura mondiale.

L’account Twitter del club di Commisso ha pubblicato nelle ultime ore un tweet con l’immagine del noto cartone animato Holly e Benji, storico cartone giapponese che racconta le gesta di Benji, un grande estremo difensore, e soprattutto Holly, attaccante che ama segnare e far sognare i suoi tifosi. Un curioso paragone, ma subito i tifosi sui social hanno associato alla coppia. Sia Gollini che Jovic saranno oggi in città dove effettueranno le visite mediche e successivamente firmeranno il contratto.