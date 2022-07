“Trovato l’accordo”: Fiorentina, Italiano lo accoglie a braccia aperte

La Fiorentina si conferma molto attiva sul mercato e nelle ultime ore ufficializzerà un altro colpo: accordo trovato, ecco le cifre.

La prima stagione dell’era Vincenzo Italiano è stata positiva: settimo posto e qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Ora la Fiorentina punta ad alzare ulteriormente l’asticella e diventare più competitiva. Da qui l’intenzione di regalare al tecnico quanti più innesti di qualità possibile. Ieri, ad esempio, è stato ufficializzato l’arrivo di Rolando Mandragora costato circa 9 milioni.

Praticamente, definiti, inoltre gli acquisti di Pierluigi Gollini e Luka Jovic. Il portiere, reduce dalla pessima esperienza vissuta al Tottenham (nessuna apparizione in Premier League), è stato preso con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il serbo invece firmerà gratis, con il Real Madrid che si è riservato il 50% della sua futura rivendita: per lui è pronto un biennale da 2.5 milioni.

E non finirà qua, perché proprio nella giornata odierna il club ha raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk riguardante Dodo. La Fiorentina, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, verserà nelle casse ucraine 14.5 milioni più 3.5 di bonus legati a determinati obiettivi stagionali.

Fiorentina, tutto fatto per Dodo: sorride Italiano

Intesa trovata pure con il terzino destro, che ha detto “sì” alla proposta messa sul piatto dai toscani (quinquennale da 1.5 milioni). Il classe 1998, autore di 4 assist in 26 gare disputate, sbarcherà in Italia a stretto giro di posta per sostenere le visite mediche di rito. Nella rosa andrà a prendere il posto di Alvaro Odriozola tornato, al termine del campionato, al Real Madrid (proprietario del cartellino).

Un colpo importante, che testimonia la volontà della società di investire in maniera concreta e crescere ancora. Le sorprese, in ogni caso, non termineranno qua. Resta, infatti, da definire il futuro di Krzysztof Piatek. Il polacco è rientrato all’Hertha Berlino tuttavia ha espresso il desiderio di restare ancora alla corte viola. Il club, dal canto suo, riflette.